إنهزم ريال مدريد امام مضيفه فالنسيا بنتيجة عريضة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وسجل فالنسيا ثلاث أهداف من علامة الجزاء سجلها كارلوس سولير في الدقائق 35 و54 و63، وتكفل بالهدف الرابع للخفافيش لاعب النادي الملكي، الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ43، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الريال اليتيم في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".



