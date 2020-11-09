أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إطلاق خط بحري منتظم قريبا يربط بين مينائي وهران و أليكانت (إسبانيا) ، مخصص لنقل العتاد المدولب (المقطورات والمركبات).

وجاء في بيان نشرته المؤسسة أمس "تنهي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب، إطلاق خط بحري منتظم قريبا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانت ".

وأضاف البيان "يرجى من جميع المتعاملين والخواص المهتمين الاتصال بمصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "Algérie Ferries" لحجز أماكنهم و مباشرة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض".

للتذكير، أطلقت ذات الشركة، في بداية شهر نوفمبر الجاري خط نقل بحري منتظم لنقل العتاد المدولب: الجزائر ـ مرسيليا ـ الجزائر .