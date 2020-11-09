فتح آخر مقطع من الطريق السريع أمام حركة المرور على مسافة 7 كلم بالطريق الوطني رقم (1) الرابط بين المخرج الجنوبي لمدينة غرداية والحدود الإدارية لولاية الأغواط بعد استكمال أشغال مشروع ازدواجية الطريق وعصرنته.

ويعد هذا المقطع الذي وضع حيز الاستغلال من قبل مسؤولي مديرية الأشغال العمومية للولاية شطرا من الطريق السريع الجاري إنجازه الرابط بين الجزائر العاصمة و المنيعة على مسافة 101 كلم ، كما أوضح أمس الأحد مدير القطاع علي تغار لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي هذا الشطر من الطريق السريع الذي سيربط شمال البلاد بجنوبها في إطار المخطط المدير للتهيئة الإقليمية بهدف تحسين شروط وأمن مستخدمي هذا المحور السريع الذي سيصبح ذي بعد قاري (الطريق العابر للصحراء) ، مثلما شرح تغار.

هذا المشروع الهيكلي الذي يشكل حسب نفس المصدر، عاملا مساعدا للتنمية المستدامة لولايات الجنوب سيكون له انعكاسات ايجابية علي مختلف جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية وبمثابة محركا لتنمية هذه المنطقة من البلاد.