زار مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي رفقة كل من مدرب الحراس عزيز بوراس وزهير بن سديرة وكذلك مجيد بوقرة ملعب 5 جويلية للوقوف على جاهزيته قبل احتضان لقاء الخضر ضد زيمبابوي هذا الخميس.

وكان في استقبال الناخب الوطني محمد بختي المدير العام للمركّب ومحمد حاج علي مدير الملعب.

وقام وفد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بجولة في غرفة تغيير الملابس التي تم تجديدها مؤخرا وقد تم اختيار الغرفة الأقرب للملعب لربح الوقت بين شوطي المباراة.

وفي الأخير وجه بلماضي شكره إلى كل الذين سهروا على صيانة الملعب طيلة فترة توقف المنافسة الكروية.