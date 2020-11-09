ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى مليون و870 ألفا و348 حالة فيما بلغ عدد الوفيات إلى 44849 حتى بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وأوضح المركز أن إجمالي حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) عبر القارة الإفريقية وصل إلى مليون و 577 ألفا و213 حالة حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.