إفريقيا: أزيد من مليون و870 ألف إصابة بكورونا

العالم
9 نوفمبر 2020 () - ك.ب/وكالات
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ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في  إفريقيا وصل إلى مليون و870 ألفا و348 حالة فيما بلغ عدد الوفيات إلى 44849  حتى بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وأوضح المركز أن إجمالي حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) عبر القارة الإفريقية وصل إلى مليون و 577 ألفا و213 حالة حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.

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