كشفت ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، عن جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل تفاقم الوضع الوبائي بالولاية.

وأعلنت الولاية غلق كافة الحدائق العمومية وفضاءات التسلية والاستجمام، وإلزامية سحب أصحاب المقاهي والمطاعم للطاولات والكراسي سواء بداخلها أو خارجها.

وأضافت الولاية في بيانها أنه سيتم تعزيز مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية مع الغلق الإداري للمحلات التي يعاين فيها إهمال في تدابير الوقاية.

من جهة أخرى أكدت الولاية إلغاء تراخيص التنقل الاستثنائية المعمول بها سابقا واستبدالها بنماذج جديدة.

كما ذكرت الولاية في بيانها بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الأولى والتي تشمل ولاية الجزائر وهي تعديل توقيت الحجر المنزلي الذي سيبدأ من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا ابتداء من 10 نوفمبر، تعليق نشاط النقل الحضري أيام العطل الأسبوعية، غلق أسواق المركبات المستعملة وحظر أي نوع من التجمعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان والولائم وكذا التجمعات في المقابر.