أكدت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن لجنة تأهيل الملاعب التابعة لها وضعت برنامج عملها والذي سينطلق في 11 من الشهر الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة على الأنترنت فإن الهيئة ذاتها ستشرع في زيارة الملاعب المعنية بالمنافسات الكروية المحلية والإقليمية للوقوف على مدى جاهزيتها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أمس عن جاهزية ملعب خليفة توهامي الزبير بعين مليلة والذي تمت به الأشغال من خلال وضع الأضواء الكاشفة ما يسمح لفريق "لاصام" باستقبال منافسيه في ظروف حسنة.