عاد الدولي الجزائري سفيان فغولي إلى التشكيلة الأساسية لنادي غلطة سراي التركي الذي فاز في آخر مواجهته أمام "سيفا سبور" بهدفين لواحد.

وساهم متوسط ميدان الخضر في تحقيق فريقه للنقاط الثلاث، بعد أن منح كرة على طبق لِزميله يوسف بلهندة الذي أودعها في الشباك عند الدقيقة 19 من المواجهة.

صحيفة "الصباح" التركية أشادت باللاعب السابق لنادي وست هام الإنجليزي وأكدت بأن سفيان يبقى مطاردا للاعب الفريق سابقا ويسلي سنايدر الذي يعد من أفضل اللاعبين الذي مروا على القلعة.

إذ وصل رصيد الدولي الهولندي إلى24 تمريرة حاسمة خلال موسم 2014/2015، فيما يملك فغولي 20 تمريرة.