تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية تيارت، من تفكيك شبكة وطنية لنقل و المتاجرة بالمؤثرات العقلية من ولاية حدودية بالشرق نحو وجهة أخرى مرورا بتيارت، و أقفوا شخصين على متن مركبتين.

وأفاد رئيس خلية الإعلام والعلاقات العامة لأمن الولاية في لقاء بالصحافة، اليوم، أن العملية تمت باستغلال معلومات، وردت إلى المصلحة حول نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن مركبة نفعية قادمة من ولاية حدودية بالشرق مرورا بتراب ولاية تيارت، تم توقيف شاب كان يقودها وشريكه الذي كان على متن سيارة أخرى سياحية، وضبطت كمية من المهلوسات قدرها 6600 كبسولة من نوع " بريقابالين"، بالسيارة الأولى.

وينتظر تقديم المتهمين البالغين من العمر 37 و 40 سنة المنحدرين من ولاية حدودية بشرق الوطن، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، عن تهمة استيراد مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وحيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع.