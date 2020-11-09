أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا "لولاية الجزائر العاصمة جميع مستعملي خطوطها ، أنها ستتوقف عن النشاط في عطلة نهاية الأسبوع إلى غاية إشعار أخر.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين إلى احترام الإجراءات الوقائية التي تم تحديدها لضمان سلامة المسافرين أثناء التنقل عبر خطوط شبكة مؤسسة إيتوزا خاصة ما تعلق باحترام التباعد الجسدي داخل الحافلات وفي المحطة الحضرية ومواقف الحافلات . كما يمنع ركوب المسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا .