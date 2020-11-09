كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن الجزائر لا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا.

وصرح صنهاجي لـ "فورم الإذاعة"، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بصفة علمية لسنا في موجة ثانية لجائحة كورونا.

وأضاف رئيس الوكالة، أن الموجة الثانية هي عبارة عن تطور الفيروس ويصنع طفرات جينية وتتغير صفاته ليسجله الجهاز المناعي للمصاب كفيروس جديد.

وأكد صنهاجي، أن الفيروس حاليا تحول لكن ليس لحد تغير صفاته.

وقال ، أن المخطط الاستعجالي الحكومي حاليا لمواجهة كورونا ممنهج وإيجابي وساعد على تسيير الحياة اليومية للمواطنين.