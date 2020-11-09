تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار رعدية على ثلاث ولايات جنوبية غربية.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من زوال اليوم، ولايات البيض، النعامة وبشار.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة منتصف النهار (00:12) إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء (00:06)، وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة من 15 إلى 20 ملم محليا، كما حذرت ذات النشرية من زوابع رملية ستميز الطقس بولاية بشار تزامنا مع تساقط الأمطار الرعدية.