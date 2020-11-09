نفذ ضباط من الشرطة وأجهزة المخابرات النسماوية، صباح اليوم الإثنين، مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات يشتبه في أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن مكتب المدعي العام في غراتس، ثاني أكبر المدن النمساوية بعد العاصمة فيينا، أنه تم مداهمة 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا. وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 30 شخصا عرضوا على السلطات "للاستجواب الفوري".

وأشار إلى أن المداهمات تأتي بعد "تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام" من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية). وأوضح مكتب المدعي العام أن حملة المداهمات ليست على ارتباط بالاعتداء الذي وقع، الأسبوع الماضي، في فيينا. إلا أنه أشار إلى أن هناك اشتباه في "وجود مجموعة إرهابية وتمويل إرهابي وأنشطة معادية للدولة وتنظيم إجرامي وغسيل أموال"، دون مزيد من التفاصيل.