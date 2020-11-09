منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الإسلامية لسبع (7) مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمجلس الإسلامي الأعلى.

وجاء في البيان أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الإسلامية، منحت الهيئة إلى غاية شهر نوفمبر 2020 سبع (7) شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية ".

وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من "البنك الوطني الجزائري" و"الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و "القرض الشعبي الجزائري" و"بنك الفلاحة و التنمية المحلية" و"بنك الخليج الجزائري" و" بنك المؤسسة العربية الجزائر" إضافة إلى مؤسسة "AOM INVEST".

كما أشار المجلس إلى أن "الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الإسلامية".

وفي سياق ذي صلة، قال المجلس أنه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في الفاتح من شهر أفريل الفارط ، شرعت الهيئة في استقبال الملفات و دراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصرفة الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

وأضاف أنه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على أنه "قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية".