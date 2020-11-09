عالجت فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 152 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية والنصب والاحتيال عبر الأنترنت سمحت بتوقيف 216 شخصا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 30 سبتمبر الماضي.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، أن "التحليل الجنائي أفضى إلى أن عمليات الاحتيال عبر الأنترنت استهدفت المواطنين من مختلف الفئات والأعمار عبر الوطن"، حيث يقوم المجرمون بعرض امتيازات أو خدمات وسلع وهمية والإيحاء بالحصول على أموال، ما يجر ضحاياهم "وفق خطوات احتيالية تدريجية"، لفتح روابط مشبوهة ومنه تحقيق النتيجة الإجرامية.

وبالموازاة أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تواصل حملة التوعوية حول جرائم النصب والاحتيال عبر الأنترنت وذلك عبر صفحتيها الرسمية على الفايسبوك والتويتر، تدعو من خلالها مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت خاصة الأولياء، إلى التحلي باليقظة من حيل المخترقين (الهاكر) والمحتالين، الذين يلجؤون للرسائل المزيفة التي تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية المتعلقة بحسابات ضحاياهم الشخصية أو حتى سرقة هويتهم الرقمية، والدعوة أيضا إلى مراقبة الأطفال خلال استعمال الأنترنت وتوعيتهم المستمرة من مساوئه.