نقلت وسائل إعلام عالمية مختلفة الأخبار المتداولة بخصوص خطة نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلص من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقلت صحيفة " سبورت الإيطالية " تصريحات للصحفي الإيطالي "روميو أغريستي" المتابع لشؤون نادي السيدة العجوز والذي كشف بأن إدارته ستعرض كريستيانو للبيع قبل موعد انتهاء عقده مع الفريق على أمل استعادة 100 مليون أورو التي أنفقها من أجل ضم اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني.

وأشار الصحفي " أغريستي" ، أن بطل إيطاليا يعتبر الإبقاء على رونالدو عاما آخر يعد مجازفة كبيرة، خاصة وأن النجم البرتغالي يبلغ من العمر 35 سنة.