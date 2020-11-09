أعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر الجاري. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الشركة أن"اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وجاء في بيان الشركة "استنادًا إلى التوقعات الحالية، نتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021".

وأضاف البيان "هذه خطوة أولى لكنها حاسمة ونحن نواصل عملنا لتقديم لقاح آمن وفعال"، منوها إلى أن "الكفاءة والأمان والتصنيع المتسق هي المتطلبات الثلاثة اللازمة قبل أن نتمكن من تقديم طلب للحصول على إذن".

وختمت الشركة في بيانها "نتطلع إلى مشاركة تحديثات إضافية في الأسابيع المقبلة وسنواصل العمل عن كثب مع السلطات التنظيمية لتوفير الوصول إلى لقاحنا المتوقع لمن هم في أمس الحاجة إليه".

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك ـV " هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.