حملت مديرة مدرسة قرطي الطاهر، ببلدية الكريمية بالشلف، التي أصيبت بوباء كورونا، أولياء التلاميذ مسؤولية إصابتها بهذا الوباء بسبب عدم ارتدائهم للكمامة واستهتارهم بجميع إجراءات الوقاية من هذه الجائحة خلال زياراتهم للمدرسة.

وقالت المديرة في توضيح مكتوب أنها كانت في اتصال مباشر مع الأولياء عند قدومهم للمدرسة بدون احترامهم للبروتوكول الصحي، الأمر الذي تسبب في انتقال العدوى إليها من أولياء التلاميذ.

وأكدت أنها قامت بالفحوصات اللازمة والعزل الطوعي مع إبلاغ الإدارة بالوضعية، حيث تم تكليف نائب المدير بتسيير شؤون إدارة المدرسة التي بقيت مفتوحة أمام التلاميذ، وفندت ذات المسؤولة وجود إصابات أخرى في صفوف موظفات ومعلمات هذه المدرسة.