أسفرت قرعة المنافسات القارية لكرة القدم والتي ستعرف مشاركة أربعة فرق جزائرية، منقسمة بين كأس الاتحاد الإفريقي للعبة ورابطة أبطال إفريقيا.

فاعتبار أن شبيبة القبائل ووفاق سطيف معفيان من الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي فإن برنامج مبارياتهما كالتالي : وفاق سطيف سيواجه الفائز من مباراة : "سي كامسار الغيني"- " رونيسونس التشادي ". شبيبة القبائل سيلاقي الفائز من مباراة : "أولمبيك يالين المالي- اتحاد الدرك النيجري."

أما شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا فسيستهلان الدور التمهيدي كالتالي : شباب بلوزداد- النصر الليبي. مولودية الجزائر- فريق "بافلز" البينيني.