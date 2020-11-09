رحب كل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بإعلان شركة فايزر عن نجاح اللقاح الذي تعمل على تطويره ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن إعلان شركة فايرز "خبر ممتاز"، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.

واضاف بايدن في بيان "أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة. إعلان فايزر يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".

من جهته، أشاد دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بـ"النبأ السار" المتعلق بإثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90 في المئة في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر، بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر: "البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا، لقاح في الطريق قريبا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!".