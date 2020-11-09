لم يتخلف أحد من بين 75 مندوبا ليبيا دعتهم الأمم المتحدة للحضور الى مؤتمر الحوار الليبي الليبي الذي بدأ أمس في تونس، هو أول اجتماع مباشر من نوعه ، تحضره مختلف الاطراف السياسية والقوى المدنية المؤثرة في ليبيا ، بهدف وضع توافقات سياسية وأجندة زمنية لتنفيذ خطة الحل السياسي وتهيئة الظروف المناسبة للوصول لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، كانت الجزائر بين أكثر الدول مطالبة بها ودفع الليبيين باتجاهها كخيار سياسي وحيد.

واختارت بعثة الأمم المتحدة 75 شخصية وفق آلية تضمن تمثيلاً أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي، ، على قاعدة تمثيل مختلف القوى السياسية الليبية ، ومن حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن الجسمين السياسيين في البلاد ، مجلس النواب ومجلس الدولة، وحصلت الأمم المتحدة على التزام وتعهد من الشخصيات الليبية المشاركة في حوار تونس ليكن بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن ينتهي اليها المؤتمر، ويأخذ مؤتمر تونس بعين الإعتبار مخرجات مؤتمر برلين في يناير الماضي، والتوافقات الأولية في المسار السياسي في بوزنيقة الممغربية والمسار العسكري والأمني المتفق عليه في القاهرة ، وقامت البعثة بعزل المؤتمر عن الصحافيين، حيث يعقد في فندق ، بينما خصص مركز اعلامي للمؤتمرات الصحفية في فندق آخر قريب.

وسبق مؤتمر تونس اشراف الأمم المتحدة على سلسلة نقاشات سياسية شارك فيها نحو 14 ألف ناشط ليبي ، وحوارات افتراضية شارك فيها ألف شخصية ليبية ، كما يستفيد هذا المؤتمر من نجاح اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي الثاني والثالث نوفمبر الجاري ، في مدينة غدامس الليبية قرب الحدود مع الجزائر، في ترسيم وقف اطلاق النار، وقالت رئيسة البعثة الأممية الى ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز أن مؤتمر تونس يهدف إلى تحقيق ستة أهداف ،هي الحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالية مؤسساتها من خلال إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة ، وتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية في أقرب الآجال من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، والتفاهم حول كيفية اتخاذ القرار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية المؤقتة.

وأكدت ويليامز في كلمة ألقتها في حفل الافتتاح أن "الوصول إلى هذا اليوم لم يكن سهلا ،مؤتمر تونس هو أفضل فرصة تتاح لليبيين منذ 2014 لتحقيق ما يتمنوه ،انه خطوة كبيرة وواثقة الى الأمام في المسارات المتعددة التي تُسيّرها بعثة الأمم المتحدة، بفضل عزيمة الليبيين وارادتهم في حماية وكنهم وسيادته ووحدته ، من المهم أن يبدي الليبيون التزاما بالإسهام للوصول إلى حلول توافقية للأزمة في بلدهم"، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في كلمة ألقاها عن بعد ، قال فيها "أن الفرصة متاحة الآن لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصياغة حقبة جديدة يسودها السلام، حان دور المشاركين في الحوار لصياغة مستقبل ليبيا وأن التزامهم بهذه العملية سيُسهم في استعادة السيادة الليبية،المجتمع الدولي لتقديم دعمه القوي للعملية التي ترعاها البعثة في ليبيا.

ووجدت تونس في انعقاد المؤتمر على أراضيها ، فرصة لرد الاعتبار لدبلوماسيتها، بعد استبعادها حتى اللحظة الأخيرة من مؤتمر برلين الماضي ، ومن مسارات سياسية أخرى تخص الأزمة الليبية ، وأبدت الرئاسة التونسية اهتماما بالغا بتوفير كافة ظروف نجاح المؤتمر، خاصة وأنه في حال التوصل الى مخرجات عملية ، فان ذلك يصب في رصيدا تونس ، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حضر افتتاح المؤتمر ان اجتماع الليبيّين اليوم يهدف لتحقيق السلام ويؤكد أن الحل لن يكون إلا ليبيا ليبيا، ولا يمكن أن يخرج من البنادق ولا من أزير الرصاص بل باستعادة الليبيين لسيادة بلادهم ،وهو أمر يمكن أن يتحقق إذا لم تتدخل قوى من الخارج ، دون أية وصاية على الشعب الليبي، وحث المشاركين في المؤتمر على تحديد وخطة واضحة للوصول إلى حل يُنهي أزمة ليبيا ، ومواعيد لإجراء الانتخابات تكرس إرادة الليبيين عبر صناديق الاقتراع واستعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة الليبية، وقال "يجب التركيز على أن تكون ليبيا موحدة إذ لا مجال لتقسيمها الى شرق وغرب"،وأضاف "هذه لحظة تاريخية لا أحد يريد التأخر عنه ، فلا تتركوا هذا الموعد يمر، الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية لان الحروب والمعارك والدماء لاتخلف سوى الضغائن .

واقترح الرئيس التونسي على المشاركين في المؤتمر وضع تدابير تلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص الدستور المؤقت أو النظام المؤقت ، وأن لايسعى من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية الى الترشح إلى منصب بأحد المؤسسات ستوضع في دستور ليبيا القادم و لا الترشح للرئاسية ولا لعضوية المجلس النيابي لان في ذلك وقاية لجميع من التوترات ومحاولات استغلال أي منصب أو مسؤولية لخدمة هذا الطرف "، ودعا إلى وضع آلية لجمع الأسلحة في كامل أنحاء ليبيا لكي لاتبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.