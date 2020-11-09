أعفى اليوم الإثنين مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار، من المعسكر الإعدادي الذي يسبق المواجهات الثلاث الودية التي سيخوضها زملاؤه وذلك بسبب الإصابة.

وكان عوار قد استدعي مؤخرا للمنتخب لتعويض زميله نبيل فقير المصاب، وشارك اللاعب في مباراة الداربي أمام نادي سانت إتيان لكنه تعرض لإصابة، وبعد إجرائه لفحوصات طبية من قبل الطاقم الطبي قرر ديشان تسريحه وعدم تعويضه بأي لاعب حسبما أكده المدرب اليوم خلال ندوته الصحفية.