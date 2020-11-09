أعلنت وحدة بومرداس لمؤسسة الجزائرية للمياه، اليوم الإثنين، ان عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب ستعرف "إضطرابات في التوزيع" إبتداء من يوم غد الثلاثاء و لمدة 3 أيام,

بسبب أشغال صيانة بمحطة تحلية مياه البحر برأس جنات، شرق الولاية، حسبما أفاد به مصدر من هذه المؤسسة .

و صرحت زيوي أمال المكلفة بخلية الإعلام بهذه المؤسسة بأن مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة بومرداس، ستشرع إبتداء من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية يوم الخميس القادم في أشغال صيانة بمحطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات، ما ينجر عنه "إضطرابا " خلال كل هذه المدة في تزويد الساكنة بعدد من بلديات الولاية, بالماء الشروب.

و تتمثل البلديات المعنية بهذا الإضطراب، إستنادا إلى نفس المصدر، في كل من بلدية رأس جنات و لقاطة و أعفير و دلس و زموري و برج منايل و عدد من الأحياء الشعبية بمنطقة الكرمة ببلدية بومرداس.

و بعدما قدمت المكلفة بالإعلام، اعتذارات المؤسسة للزبائن جراء هذا الإضطراب في توزيع المياه الشروب، أكدت بأن عملية التوزيع ستعود إلى طبيعتها ,كما هو مقرر، يوم الخميس القادم مباشرة بعد الانتهاء من هذه الأشغال.