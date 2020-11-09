أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة إلى مديرياتها عبر الوطن تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار.

وحسب نفس التعليمة فإن الأئمة مدعوون لإقامة صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية يوم السبت 14 نوفمبر 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما شددت التعليمة على ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" والالتزام بها أثناء أداة صلاة الاستسقاء.