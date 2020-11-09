تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 5 أشخاص و حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بعد معلومات مؤكدة تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة بإحدى الأحياء الشعبية.وبعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة و ترصد تحركات المشتبه فيهم،أوقفت ذات المصالح 5 أشخاص مشتبه فيهم وحجزت 1246 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و مبلغ مالي من عائدات البيع. بالمقابل تمكنت الفرقة الجنائية من توقيف 3 أشخاص و حجزت 531 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات الترويج.وقد تـم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبـه فيهم،و قدموا بموجبها أمام العدالة.