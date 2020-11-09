أنقذ عناصر الحماية المدنية اليوم ثلاثة أشخاص من هلاك محقق، إثر اندلاع النار في سيارة سياحية قرب محطة بنزين على هامش الطريق الوطني رقم 40 بالمدخل الشرقي لبلدية الشهبونية أقصى جنوب فربي المدية الضحايا المتراوحة أعمارهم بين 27 و40 سنة نقلوا في حالة إستعجالية تحت تأثير حروق من الدرجة الثانية إلى العيادة المتعددة الخدمات التابعة لذات الدائرة بعد تلقي أولى الإسعافات،فيما أتى الحريق على كل السيارة رغم محاولة إخمادها من قبل ذات المصالح.