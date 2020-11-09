قضت محكمة ادرار بإيدع شخصين متهمين بسرقه المنازل الحبس , وتعود وقائع القضية الى شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه الى سرقة مجمل اغراض وأثاث منزله من دالك ثلاثة افرشة وسبعة وسائد من الاسفنج الممتاز ، مكيف هوائي، طاولة من الزجاج ، طاولة من الخشب، ساعة يد، ثلاث قارورات غاز البوتان ، ثلاجة صغيرة الحجم، مسخن ماء، غسالة ملابس، آلة كهربائية لتنظيف وغيره.

وبعد عمليات البحث والتحري تم التعرف على المشتبه فيهما ومكان تواجد المسروقات، حيث تم توقيف المشتبه فيهما، مع استرجاع المسروقات وبعد تقديمهماأمام جلسة المثول الفوري امام محكمة ادرار يصدر في حقهما أمر ايداع.