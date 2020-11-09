الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة:
- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
- ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
- رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي.
- رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.
- رئيسة الكونفدرالية السويسرية،سيمونيتا سوماروغا.
كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:
- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين.
- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد.
- رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.