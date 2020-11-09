تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة:

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

- ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

- رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي.

- رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو.

- رئيسة الكونفدرالية السويسرية،سيمونيتا سوماروغا.

كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:

- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين.

- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد.

- رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.