سرح نادي لازيو الايطالي أخيرا، الدولي الجزائري محمد فارس، العالق منذ أمس الاحد بروما، بسبب شكوك إصابته بكوفيد-19 ، حيث سيلتحق اليوم الاثنين بالمنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة نظيره الزيمبابوي، ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا-2021، حسبما أوردته وسائل اعلام إيطالية.

وسمح لازيو ، المتهم بخرق البروتوكول الصحي المتعلق بالتدابير الوقائية لفيروس كورونا، للاعبيه الدوليين، منهم الجزائري فارس، بالالتحاق بمنتخباتهم، حسب نفس المصدر.

وأفاد الاعلام الايطالي ان " لازيو انتظر توجيهات السلطات الصحية لاتخاذ قرار يخص تسريح اللاعبين الدوليين من عدمه وفي الاخير أرغم على تسريحهم، تحت ضغط الاتحاديات الوطنية لهؤلاء اللاعبين " .

ويعد المدافع فرنس سيسكو اسربي، الوحيد الذي يمكن ان يكون قد خالط حالات إيجابية أو مشكوك في انها حاملة للفيروس"، فيما تم الابقاء على الاخرين داخل النادي، بطلب من الاتحادية الايطالية لكرة القدم، في انتظار مستجدات اخرى , كما اوضحت صحيفة سكاي سبور.

وتُحقق الهيئات الرياضية الايطالية حاليا، مع نادي لازيو، لسببين يتعلقان بـ " خرق البروتوكول الصحي" الخاص بكوفيد-19، كما طُلب من المسيرين تقديم تفسيرات في هذا الشأن، بعد زيارة تفتيش الى مركز تدريبات النادي الاسبوع الماضي، حسب نفس المصدر.

وأدى هذا الى تأخر التحاق فارس بالمنتخب الوطني، الذي كان مقررا اليوم الاثنين للدخول في تربص "الخضر" بالمركز الفني الوطني" بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المزدوجة، امام زيمبابوي يومي الخميس بالجزائر العاصمة والاثنين المقبل بهراري، في اطار الجولتين 4 و 5 من تصفيات كاس امم افريقيا - 2021 ، المؤجلة الى 2022 بالكاميرون، جراء وباء فيروس كورونا .