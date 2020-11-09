تم مساء اليوم الاثنين إخماد حريق مهول اندلع داخل مخزن للمواد الأولية لمصنع للثلاجات و المكيفات الهوائية بطريق لشبور التابع لبلدية برج بوعريريج (المخرج الغربي لعاصمة الولاية)، حسب ما علم من المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية الرائد علي دحمان رابح.

وأوضح ذات المصدر أنه تم التحكم من طرف عناصر وحدات الحماية المدنية التي سخرت كل إمكانيتها المادية و البشرية في الحريق الذي شب بالمخزن الرئيسي لمصنع تابع لشركة خاصة مختصة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية على غرار الثلاجات و المكيفات الهوائية فيما لم تسجل أية خسائر بشرية .

وقد أتت ألسنة اللهب على جزء كبير من المواد الأولية بالمحزن الرئيسي، فيما تم حماية المخازن المجاورة التي تحتوي على منتجات مصنعة للشركة إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال.

للإشارة، فقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة إقليميا لتحديد أسباب الحريق.