هلكت امرأة و طفلة بعد سقوطهما داخل بئر ببلدية فكيرينة (أم البواقي)، حسب ما علم اليوم الاثنين من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي خلف وفاة امرأة ( 60 سنة) و طفلة تبلغ من العمر سنتين (2) وقع بالمكان المسمى "مشتة ولمان" بدوار أولاد عزيز ببلدية فكيرنة.

و قد تم إخراج الجثتين و نقلهما إلى مستشفى صالح زرداني بمدينة عين البيضاء من طرف مواطنين، وفقا لما ذكره ذات المصدر.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث بدقة.