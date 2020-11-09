خلف حادث مرور وقع مساء اليوم عبر الطريق الوطني رقم 15 ببلدية امشدالة ب45 كلم شرق مقر ولاية البويرة، وفاة شخصان وإصابة ثالث بإصابات خطيرة أدخلته العناية المركزة بالمصالح الاستشفائية لمشدالة .



وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تدخل إسعافات الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية أمشدالة مدعمة بوحدة القطاع عجيبة من أجل من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 15 أمام السوق الأسبوعي بلدية أمشدالة على الساعة 19 سا 04د ، الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة خلف الحادث 3 مصابين في حالة خطيرة تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 سنة كانو على متن السيارة اسعفو و نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى أمشدالة، اين توفي اثنان منهم ، ولا يزال ثالث تحت العناية المركزة.