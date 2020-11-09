قرر حوالي 30 أستاذا في حدود الساعة التاسعة من سهرة يوم الاثنين الدخول في إضراب عن الطعام بسيدي بلعباس بالموازاة مع اتخاذهم لقرار يقضي بقضاء الليلة في العراء قبالة مقر مديرية التربية الولائية ، وذلك على خلفية رفض القائمين على شؤون القطاع محليا إيجاد حل لاشكالية الايواء التي يواجهها المعنيون منذ بداية الدخول المدرسي باعتبارهم من الفئة القاطنة خارج حدود الولاية ، طبقا لإفرازات نظام الأرضية الرقمية المطبق منذ عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط.



وقال المحتجون في اتصال ب "الخبر" بأنهم عازمون على الذهاب بعيداً في قضيتهم ، وهم الذين اتهموا علانية الأمين العام لمديرية التربية الولائية لسيدي بلعباس باهانتهم "بعد أن قال لنا وبالحرف الواحد:ابحثوا عن حمامات تاويكم على مستوى الاحياء الشعبية".



وقال الأساتذة الذين ينتمون إلى ولايات متعددة على غرار تبسة ،تيزي وزو ، غليزان ،تيارت ومناطق متفرقة من الوطن بأنهم قد ضاقوا درعا من الأوضاع المزرية التي يواجهونها ،وهم الذين أكدوا طرقهم لأبواب مسؤولين من شتى المستويات دون أن يجدوا ردوداً وافية "ما جعلنا نهتدي في الأخير إلى قرار يقضي بالدخول في إضراب غير محدود عن الطعام إلى حين توصل القائمين على شؤون قطاع التربية إلى إيجاد حلول للمعظلة التي نعاني منها".