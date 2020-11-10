تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات ساحلية وداخلية بشرق البلاد وبجنوب غربها.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من صبيحة اليوم، ولايات بشار، البيض، النعامة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وسطيف.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة من 15 إلى 20 ملم محليا.