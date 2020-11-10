انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا السوق بعد ارتفاع أمس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" بنسبة 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة للنفط حوالي ثمانية بالمائة، يوم الإثنين، مسجلة أكبر مكاسبها ليوم واحد في أكثر من خمسة أشهر، بعد أن أعلنت فايزر عن نتائج مبشرة للقاحها المضاد لكوفيد-19.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.95 دولار، أو 7.48 بالمائة، لتسجل عند التسوية 42.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.15 دولار، أو 8.48 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من أربعة دولارات في وقت سابق اليوم.

وارتفعت أسواق النفط بعد أن أشارت السعودية إلى أنها ومنتجين آخرين للخام قد يعدلون اتفاقهم الحالي لخفض الإمدادات وربما يحجبون المزيد من البراميل عن السوق إذا هبط الطلب في الشتاء مع تزايد الإصابات بالفيروس وقبل أن يكون اللقاح متاحا على نطاق واسع.