أصيب سبعة أشخاص في حادث سير وقع ببلدية بريش في ولاية أم البواقي، حسب ما علم مساء أمس الإثنين من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلديتي عين البيضاء وبريش نجم عن اصطدام بين مركبتين مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم بين 4 و 38 سنة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لبريش بدعم من وحدة عين البيضاء لنقل المصابين إلى مستشفى صالح زرداني بعين البيضاء. وفتحت من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.