فتحت مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة تحقيقا بخصوص ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى محمد نطور بالقل (غرب سكيكدة).

وأكد مدير القطاع بالولاية، محي الدين تبر مساء أمس لوكالة الأنباء الجزائرية أن "إجراءات عقابية ستتخذ ضد أي مسؤول في حال تبين وجود تقصير تسبب في ندرة الأكسجين بهذه المصلحة الحساسة".

وجاء قرار فتح تحقيق في هذا الشأن على خلفية تحويل 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى القل نحو مصلحة كوفيد-19 بمستشفى تمالوس بسبب نفاد الأكسجين، حسب ما ذكره نفس المصدر.

وأضاف محي الدين تبر أن مصالح مديرية الصحة و السكان بحوزتها جدول يومي فيما يتعلق بوفرة الأكسجين عبر جميع مصالح كوفيد-19 وأن تزويد المرضى يتم بصفة "عادية ومنتظمة"، نافيا تلقيه أي إخطار من مدير مستشفى القل بانعدام الأكسجين من قبل.

وأشار إلى أنه فور تلقي مصالحه المعلومة تم إخطار والي الولاية الذي أمر بتوفير هذه المادة وذلك في "أسرع وقت ممكن".