تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر 12.192 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 15/48 وخط النجدة 17، وكذا تبليغين عبر تطبيق "ألو شرطة" خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر الماضي إلى غاية 5 نوفمبر الجاري تتعلق بالتبليغ عن مختلف قضايا الإجرام وتلقي الإرشادات والتوجيهات، حسب ما أفاد به الإثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن "قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل على الأخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية.

وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 13 شخصا مشتبه فيه محل تبليغ".

كما تم على إثر هذه العمليات حجز 71.2 غرام من نوع القنب الهندي ، 266 قرص مؤثر عقلي، 02 سلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي قدره 14.800 دج مع استرجاع سيارة مسروقة.