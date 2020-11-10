توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وأكدت أسرة عريقات وفاته، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمستشفى هداسا بداخل إسرائيل.

ونعت حركة فتح "ابنها القائد الوطني الكبير صائب عريقات" في تغريدة على (تويتر).

وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي مدة خمسة أيام قبل أن ينقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية تدهورت لاسيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه.

يذكر أن صائب عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاث سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.