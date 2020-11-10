ذكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمناسبة التحاق تلاميذ الأطوار الثلاثة بمقاعد الدراسة، الأولياء أنها أطلقت دليلا لحماية الأطفال على الأنترنت، والذي أعدته بعد مشاورات موسعة وبالتنسيق الوثيق مع عدة وزارات وهيئات وطنية .

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك، أن هذا الدليل يتبنى مقاربة متكاملة لحماية الأطفال على اختلاف فئاتهم العمرية: الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة، والمراهقة، ويعتمد على إشراك كل الفاعلين في محيطهم المقرب، على غرار الأولياء والأوصياء والمربين.

وأكد ذات المصدر أن هذا الدليل العملي يهدف إلى وقاية الأطفال وحمايتهم من الأخطار المحتملة التي قد تترتب عن استعمالهم لشبكة الأنترنت، نظرا للفضول والعفوية التي يمتازون بها، والتي تجعلهم عرضة لأضرار وانتهاكات لسلامتهم المعنوية وحتى الجسدية.

وأشارت الوزارة إلى أن دليل "حماية الأطفال على الأنترنت" تم إعداده عقب مشاورات موسعة وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني ،الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الاتصال، الشؤون الدينية والأوقاف، التربية الوطنية، الشباب والرياضة، والتضامن الوطني، إلى جانب الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتجدر الإشارة إلى أن دليل حماية الأطفال على الإنترنت متاح للتحميل على الرابط التالي: https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide_ar.pdf