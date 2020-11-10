أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة، أنه تم اكتشاف 7 بؤر جديدة لانتشار فيروس كورونا بالولاية.

ودعت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن البؤر الجديدة للوباء المكتشفة خلال هذه الأيام هي تيبازة، شرشال، بوركيكة، حجوط، بواسماعيل، القليعة، سيدي راشد.

وأضافت المديرية أن هذا الانتشار يعود إلى التراخي المفرط ولامبالاة المواطنين دون استثناء وهو ما يشكل خطرا على المسنين (كبار السن) من نساء، ورجال الذين يتعدى سنهم السبعين عاما (70 عاما) وخاصة منهم المصابين بالأمراض المزمنة (السكري، الضغط الدموي، القلب، الربو والحساسية، العجز الكلوي....إلخ) الذين في حال إصابتهم فإن وضعيتهم الصحية ستكون خطيرة بالنظر أولا لسنهم، وثانيا للمناعة التي تتوفر عليها أجسامهم (تكون قليلة ومنخفضة مقارنة مع أشخاص آخرين)، مما يدفع وحدات العلاج الخاصة بفيروس كورونا إلى إدخالهم مباشرة إلى أقسام الإنعاش في المؤسسات الصحية.

ومن خلال هذا أضاف البيان ذاته، أن الهيئة تدعو المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بارتداء الكمامة التي تم الاستغناء عنها خلال هذه الأيام.