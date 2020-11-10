ولاية المدية تعلن عن إجراءات لمواجهة كورونا

أخبار الوطن
10 نوفمبر 2020 () - خ.د
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أعلنت ولاية المدية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا لمدة 15يوما، بدءا من تاريخ 10 نوفمبر .

كما تم تعليق النقل الحضري الخاص والعمومي خلال العطل الأسبوعية . وأضاف البيان أنه يمنع بصفة مؤقتة وضع الطاولات والكراسي بالمطاعم والمقاهي ومحلات الإطعام السريع .

وسيتم غلق الملاعب الجوارية وفضاءات التسلية التابعة لإقليم الولاية، مع تمديد الإجراء الذي يمنع أي نوع من التجمعات سواء حفلات ختان أو زواج أو غيرها من المناسبات.

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