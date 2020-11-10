التمس ممثل النيابة العامة لمحكمة الجنح بتيزي وزو، صباح اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق 13 شخصا من نشطاء الحراك بتيزي وزو منهم 5 موقوفين .

وقاطعت هيئة الدفاع المحاكمة للتعبير عن رفضها "التواطؤ في محاكمات صورية"، حسب ما جاء في بيان لذات الهيئة .

للإشارة طوقت قوات الأمن بالزيين الرسمي والمدني محكمة تيزي وزو وهو ما لم يسبق أن لاحظناه من قبل.

ونظمت أيضا عائلات الموقوفين ومواطنين ومناضلين سياسيين تجمعا في فناء مقابل للمحكمة رددوا خلالها شعارات الحراك الشعبي .