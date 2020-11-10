قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد تعازيه إلى عائلة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، متأثرا بفيروس كورونا.

وكتب جراد على صفحته الرسمية في الفايسبوك "تفقد القضية الفلسطينية أحد أبرز المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأضاف الوزير الأول "أتقدم لأسرته وللشعب الفلسطيني بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجياً من الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وينعم ذويه الصبر والسلوان".