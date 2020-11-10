أفاد بيان للحماية المدنية بتبسة أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر تدخلت لأجل تحويل جثة شيخ يبلغ من العمر حوالي 65 سنة تم العثور عليه جثة هامدة معلق بحبل حول رقبته بغرفة منزله بحي دوار القليتة ببئر العاتر ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر ، ليأمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة وبفتح تحقيق في أسباب الوفاة لمعرفة ملابسات القضية .

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة صبيحة اليوم لأجل تحويل جثة شيخ آخر يبلغ من العمر حوالي 71 سنة وجد جثة هامدة ملقاة على الأرض بجانب حظيرة لصناعة الطوب بحي لاروكاد بتبسة .