أسدى موس جهيد والي ولاية المدية وحرصا منه على دعم وتعزيز جهود محاربة انتشار داء كورونا، بتوجيهات لمراكز التكوين المهني على الصعيد الولائي لمواصلة الانخراط في العمل التضامني، حيث باشرت ذات المصالح عملية إنتاج آلاف الكمامات على مستوى مراكز التكوين المهني.

وكانت المراكز التكوينية قد تحولت لورشات تطوعية لإنتاج الكمامات الطبية وفقا للمعايير الصحية، الموجهة لمن هم في الصفوف الأولى لمجابهة الوباء، وكذا المواطنين والتجار ومرتادي الأسواق، مع الحرص على احترام قواعد السلامة التامة، حيث شهدت العملية استجابة واسعة لدى الأساتذة والمتربصين في معاهد التكوين المهني عبر تراب الولاية، الذين قاموا بإنتاج أزيد من مليون قناع واقي و619 بذلة واقية إلى غاية الخامس من شهر نوفمبر الجاري.

مع خضوعها للمراقبة من قبل مصالح مديرية الصحة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.