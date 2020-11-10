تحدث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي عن محطته التدريبية رفقة "الخضر" وعاد إلى تتويج المحاربين بنهائيات أمم إفريقيا 2019 وعرّج على مونديال قطر 2022 في حوار خص به شبكة قنوات "ببين سبور" أمس الإثنين.

وقال مهندس تتويج "الخضر" بالتاج الإفريقي أن الفوز بـ"الكان" يبقى ذكرى رائعة وراسخة بعد فترة الفراغ التي مرت بها الكرة الجزائرية. وأشار إلى أن الأهم الآن هو حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم وقبلها البقاء على نفس سكة الانتصارات المتتالية.

وأردف:" اللاعبون يعون جيدا ما ينتظرهم وهم متعطشون لذلك خصوصا وأن هناك من اللاعبين من يتواجدون على مقربة من نهاية مشوارهم الكروي، وهم يدركون جيدا أنهم أمام فرصة لا تعوض".

بلماضي هذه المرة وبلغة الواثق والمتفائل بحذر كشف بأن الجزائر لن تذهب إلى المونديال للمشاركة فحسب بل لتحقيق أفضل انجاز والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة مع الصعوبات التي تنتظر اللاعبين والطاقم الفني في العرس العالمي، لكن يبقى كل شيء في الخفاء فيما تعلق بأوراق وفلسفة لعب المنتخب.

وفي رده عن سؤال حول مستقبله مع الجزائر رد بلماضي موضحا:" لا أفكر في ذلك الآن، وليست لدي أي فكرة لا يوجد سوى الجزائر وفقط وتركيزي منصب على ما ينتظرنا من تحديات بنسبة 2000 بالمائة".

وكان رئيس الفاف خير الدين زطشي قد أكد في وقت سابق مواصلة بلماضي لمشواره مع الخضر إلى ما بعد 2022.