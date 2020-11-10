أوقفت مصالح الأمن لدائرة الحروش جنوب سكيكدة، مرتكب جريمة شارع محمود نفير بالحروش، التي راحت ضحيتها أرملة 61 سنة بعد تعرضها لطعنات سكين على مستوى الصدر ناحية القلب.

وحسب مصادر محلية فإن الجاني هو ابن عم زوجها وأسباب الجريمة، حسب ما هو متداول في الشارع الحروشي، تعود إلى سوء التفاهم حول فاتورة الكهرباء التي كانت مرتفعة، بحيث أن المتهم يعيش في نفس البيت مع الضحية .

واستنادا إلى مصادر محلية فإن مصالح الأمن قد أوقفت الجاني مباشرة بعد ارتكابه الجريمة البشعة التي هزت الشارع الحروشي ليلة الإثنين إلى الثلاثاء والتي كان منزل الضحية مسرحا لها.