سجلت ولاية ميلة ارتفاعا مفاجئا لوباء كورونا المستجد، خلال الأسبوع الجاري، في سابقة من نوعها برقم قياسي لحد الآن منذ بداية الجائحة، حيث سجلت مصالح الصحة بالولاية 50 حالة في أقل من أسبوع لتضاف إليها 50 أخرى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لتتحول بذلك ولاية ميلة إلى بؤرة حقيقية وتلتحق بالولايات التي تحتل المقدمة بمجموع يفوق 570 إصابة.

مقابل ذلك تشهد مصالح كوفيد في المستشفيات الأربعة بكل من ميلة، فرجيوة وادي العثمانية وشلغوم العيد اكتظاظا حقيقيا بالمصابين، مع تفضيل البعض العلاج في منازلهم.

هذه الموجة الجديدة جاءت حسب تفسيرات الكثيرين نتيجة التهاون واللامبالاة و الأعراس وعدم احترام الإجراءات الوقائية المطلوبة، وتبقى ميلة مرشحة للتقدم في سلم ترتيب الولايات في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل غياب الوعي و لا مبالاة المواطنين .

وكان والي ميلة مولاي عبد الوهاب قد أصدر مطلع الأسبوع قرارات صارمة تقضي بمنع تناول المشروبات في المقاهي والوجبات الغذائية في المطاعم والاكتفاء بحملها خارج هذه الفضاءات. وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق منذ السبت الماضي، رغم عدم احترام البعض للقرار.