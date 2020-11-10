اتخذت لجنة متعددة القطاعات يشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي قرارا بتعليق إقامة صلاة الجمعة في جامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر الجاري حسب ما أفاد بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء.

وبررت اللجنة قرارها بـ"حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا" على أن تستأنف إقامة صلاة الجمعة بثالث أكبر مسجد في العالم عند توفر الشروط المناسبة.

وحسب نفس البيان فإن اللجنة "سجلت أن جامع الجزائر قد استقطب الجمعة الماضية أعدادا هائلة من المصلين، وبقدر ما كانت الصورة التي رسمها المصلون داخل قاعة الصلاة جميلة وحضارية، فقد تخلل هذا الحضور الكثيف تسجيل ملاحظات وتجاوزات حذرت اللجنة العلمية من تداعياتها المحتملة عل الصحة العمومية".

يذكر أن أول صلاة جمعة بجامع الجزائر، أقيمت الأسبوع الماضي على غرار باقي المساجد عبر التراب الوطني التي توفرت فيها الشروط المطلوبة.

وكانت قاعة الصلاة بجامع الجزائر افتتحت بإشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف التي صادفت الـ28 أكتوبر الماضي.